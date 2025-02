Lavrov: ZDA pokazale interes za odpravo sankcij proti Rusiji

Rijad, 18. februarja - ZDA so naklonjene odpravi sankcij proti Rusiji, je po današnjem srečanju ameriške in ruske delegacije v Rijadu povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ocenil, da Washington po pogovorih bolje razume stališča Moskve. Hkrati je poudaril, da Rusija v okviru morebitne prekinitve ognja nasprotuje namestitvi vojakov iz članic Nata v Ukrajino.