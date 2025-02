Predstavniki ZDA in Rusije v Rijadu za končanje vojne v Ukrajini

piše Robert Petrovič

Rijad, 18. februarja - Visoki predstavniki ZDA in Rusije so se danes sestali v Rijadu na pogovorih o obnovi odnosov med državama in vojni v Ukrajini. Dogovorili so se, da bodo njuni pogajalci stopili v stik in si prizadevali za končanje vojne. ZDA se je zavzela za pravično in trajno rešitev konflikta, Rusija pa je vztrajala, da je članstvo Ukrajine v Natu nesprejemljivo.