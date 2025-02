Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 18. februarja - Tečaji na newyorških borzah se na začetku prvega trgovalnega dne ta teden - v ponedeljek so bile borze zaradi praznika zaprte - gibljejo blizu izhodišč, a brez enotne smeri. Pozornost vlagateljev je usmerjena v današnje srečanje ameriške in delegacije v Rijadu, vlagatelji pa tehtajo tudi novo povečanje donosnosti ameriških obveznic.