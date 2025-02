Ob pripravi novega zakona o varstvu javnega reda in miru strokovni posvet

Ljubljana, 17. februarja - Ob pripravi novega zakona o varstvu javnega reda in miru so na ministrstvu za notranje zadeve pripravili posvet. Kot so sporočili, se je razprava osredotočila predvsem na problematiko kampiranja, kjer bo za nekatere podrobnosti še treba poiskati ustrezne rešitve. Pri tem so napovedali, da bo zakonski predlog v vladni proceduri predvidoma maja.