Z Gorenjske opozorila, da bi novi zakon še povečal kaos pri kampiranju

Bohinjska Bistrica, 4. februarja - Turistične občine zgornje Gorenjske že več let opozarjajo na vse večje težave z nedovoljenim kampiranjem, ki so posledica prenizkih kazni. Trenutni predlog novega zakona pa bi kaos še povečal, so na današnji koordinaciji v Bohinju opozorili župani. Globo bi namreč dvignil zgolj minimalno, za prekršek pa uvedel še pogoj vznemirjanja.