Za naslavljanje turističnih izzivov na Zgornjem Gorenjskem nujno sodelovanje

Bled, 13. januarja - Za naslavljanje turističnih izzivov na Zgornjem Gorenjskem je nujno sodelovanje, tako na ravni regije kot tudi države in čezmejno, je bilo med drugim slišati na današnji okrogli mizi na Bledu ob robu regijskega obiska poslanske skupine Svoboda. Kot pomembna dejavnika uspešnega turizma so sodelujoči izpostavili tudi varnost in infrastrukturo.