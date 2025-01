V javni razpravi predlog novega zakona o varstvu javnega reda in miru

Ljubljana, 16. januarja - Ministrstvo za notranje zadeve je v javno razpravo poslalo predlog novega zakona o varstvu javnega reda in miru. Med drugim na novo določa prepoved zbiranja prostovoljnih prispevkov na vsiljiv način in ločeno ureja nasilno in drzno vedenje v družini. Komentarje in pripombe nanj je možno oddati do 16. februarja.