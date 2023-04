Z zgornje Gorenjske pobuda za dvig glob za nedovoljeno kampiranje

Bled, 4. aprila - Župani občin zgornje Gorenjske so se na današnji redni koordinaciji na Bledu posvetili problematiki nedovoljenega kampiranja. Ker je tega vse več, globe za kršitelje pa so celo nižje od prenočevanja v kampu, bodo župani predlagali spremembo zakona o javnem redu in miru z dvigom višine kazni.