V gorenjskih turističnih središčih vse več kampiranja na črno

pripravila Tinkara Zupan

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 11. avgusta - V gorenjskih turističnih središčih letošnje poletje opažajo porast kampiranja na črno. Kampiranje na mestih, kjer to ni dovoljeno, je ena najpogostejših kršitev državnih in občinskih predpisov, s katero se srečujejo kranjskogorski, bohinjski in blejski redarji. Vzrok za to je med drugim popolna zasedenost kampov ob vrhuncu turistične sezone.