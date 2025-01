SDS po grožnjah slovenskim šolam zahteva sklic skupne seje pristojnih odborov DZ

Ljubljana, 29. januarja - V poslanski skupini SDS po grožnjah slovenskim šolam zahtevajo sklic skupne nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za izobraževanje, znanost in mladino. Predlagajo razpravo o točki z naslovom (Ne)Ukrepanje za zagotavljanje varnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, so sporočili iz SDS.