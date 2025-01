Dijaška organizacija poziva vlado k izboljšanju varnostnih standardov v dijaških domovih

Ljubljana, 30. januarja - Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije in varuh dijakovih pravic po požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in vlado pozivata k odgovornosti in izboljšanju varnostnih standardov v dijaških domovih. Izrekajo pa podporo dijakom, ki so bili prizadeti v požaru, in zahvalo gasilcem ter reševalcem, so zapisali.