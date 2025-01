Varnostni protokoli ob različnih grožnjah ne smejo obtičati v predalih

Ljubljana, 30. januarja - V družbi je vse več socialnega vplivanja in manipulacij, kar vpliva na našo spletno in fizično varnost, so govorci izpostavili na sredinem simpoziju ljubljanske filozofske fakultete o psihologiji zaupanja in manipulacijah. Ob nedavnih dogodkih so se dotaknili tudi varnosti v šolah in poudarili, da varnostni protokoli ne smejo obtičati v predalih.