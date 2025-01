V požaru dijaškega doma 11 poškodovanih dijakov, eden huje opečen

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 30. januarja - Davi je zagorelo v dijaškem domu v Ljubljani. Evakuirali so 363 ljudi, 11 dijakov je bilo ranjenih. Eden je močno opečen. Aktivirali so se gasilci, reševalci in civilna zaščita, dijake sta obiskala pristojni minister in župan. Dogodek pa je razkril tudi zakonsko pomanjkljivost - da požarni javljalniki za take objekte niso obvezni.