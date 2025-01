UKC: V požaru en dijak huje poškodovan z opeklinami po večjem delu telesa

Ljubljana, 30. januarja - Dijak, ki je bil huje poškodovan ob požaru v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani, ima opekline po večjem delu telesa, so pojasnili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Od šestih dijakov, ki so jih sprejeli v urgentni kirurški blok UKC Ljubljana, so v domačo oskrbo že odpuščeni trije, trije pa ostajajo v UKC Ljubljana.