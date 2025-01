V dijaškem domu na Poljanski vzpostavili telefonsko številko za starše dijakov

Ljubljana, 30. januarja - V dijaškem domu na Poljanski ulici, kjer je zgodaj zjutraj izbruhnil požar, so vzpostavili posebno telefonsko številko, na katero lahko pokličejo starši in skrbniki dijakov, ki so bili nastanjeni v domu in z njimi še niso uspeli vzpostaviti kontaktov. Ti lahko pokličejo na številko 01 474 86 25, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Obenem prosijo vse, da telefonske številke ne zasedajo z drugimi klici, saj je namenjena izključno za svojce dijakov.

V zgodnjih jutranjih urah je zagorelo v stavbi dijaškega doma na Poljanski ulici v Ljubljani. Gasilci so požar, ki se je razširil na celoten objekt, že pogasili, vseh 363 ljudi pa so evakuirali iz objekta.

V Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana so z reševalnimi vozili nujne medicinske pomoči prepeljali 11 ljudi. Štiri so odpeljali na internistično prvo pomoč UKC Ljubljana, enega na pediatrično kliniko in šest ljudi na travmatološko urgenco UKC Ljubljana. Ena oseba je težje poškodovana in ima hude opekline, so sporočili iz UKC Ljubljana.

V intervenciji so sodelovali vodja izmene reševalne postaje UKC Ljubljana in štiri ekipe nujne medicinske pomoči. Intervencija nujne medicinske pomoči je zaključena, na kraju ostaja še ena ekipa reševalcev, ki zagotavlja zdravstveno varstvo za vse prisotne na kraju nesreče, so še zapisali v UKC.