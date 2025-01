Inšpektorat bo po požaru v dijaškem domu opravil izredni nadzor

Ljubljana, 30. januarja - Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bo po današnjem požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani opravil izredni inšpekcijski nadzor. Dodali so, da so dom nazadnje pregledali leta 2015 in ugotovili nekatere nepravilnosti, ki so jih nato v domu odpravili v odrejenem roku, so za STA sporočili z inšpektorata.