Dijaki ob požaru skakali skozi okna prvega nadstropja

Ljubljana, 30. januarja - Predstavniki policijske postaje Ljubljana Center, Gasilske brigade Ljubljana in UKC Ljubljana so v izjavi za medije orisali posredovanje ob požaru v dijaškem domu na Poljanski cesti. Vzrok požara še ni znan. Informacij, da se požarni alarm ni vključil, niso potrdili. Nekateri dijaki pa so poskakali iz prvega nadstropja in se poškodovali.