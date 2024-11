Strokovni centri za otroke s čustvenimi težavami za nujne sistemske spremembe

Ljubljana, 11. novembra - Strokovni centri za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami so na današnjem posvetu o pomanjkljivostih v sistemu pomoči otrokom in mladostnikom v stiski pozvali k nujnim spremembam na obravnavanem področju. Le tako bo po njihovem svarilu mogoče preprečiti, da bodo mladi ljudje propadali na očeh celotne družbe.