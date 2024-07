Nujna seja komisije za peticije v zvezi z medvrstniškim nasiljem in romskimi vprašanji brez sklepov

Ljubljana/Brežice, 11. julija - Nujna seja komisije DZ za peticije, sklicana na pobudo sveta staršev OŠ Velika Dolina, kjer je eden od učencev napadel in poškodoval devetošolca, so zaključili brez sprejetih sklepov, s katerimi bi komisija med drugim vlado pozvala k sprejemu ustreznih sprememb zakonodaje. Za sklepe so glasovali le poslanci SDS in NSi, ostali so bili proti.