Starši OŠ Velika Dolina dobili zagotovilo, da nasilni učenec ne bo več obiskoval omenjene šole

Brežice, 29. avgusta - Svet staršev OŠ Velika Dolina, kjer je učenec junija močno poškodoval devetošolca, so dobili ustno zagotovilo, da nasilnež ne bo mogel več obiskovati njihove šole. To je po današnjem sestanku varnostnega sosveta občine Brežice povedal predsednik sveta staršev Mitja Bizjak. Podobne informacije ima predsednik sveta KS Velika Dolina Fredi Žibert.

Brežiški varnostni sosvet je namreč danes razpravljal o zagotavljanju varnosti ob začetku novega šolskega leta in se dotaknil predvsem vprašanja, ali bo nasilni učenec še obiskoval Osnovno šolo (OŠ) Velika Dolina.

Odgovorni na šoli ter ministrstvo za vzgojo in izobraževanje po besedah brežiškega župana Ivana Molana uradnih informacij o tem zaradi varovanja osebnih podatkov ne smejo dajati, sta pa z nekaterimi neuradnimi informacijami po sestanku postregla Bizjak in Žibert.

Po Bizjakovih besedah starši pričakujejo, da nasilni učenec ne bo mogel več obiskovati šole. To so jim odgovorni, kot je dejal, tudi ustno zagotovili. Pričakujejo, da bodo zagotovila uresničena, v nasprotnem primeru imajo že pripravljene "nekatere scenarije". Katere, ni želel razkriti.

"Imamo informacije, da je zadeva ugodno rešena za kraj in za občino," pa je zadevo komentiral predsednik sveta krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert. Ali so bile že izdane konkretne odločbe in kakšne, še ne ve, upa pa, da je zdaj zadeva zares urejena. "Kajti v nasprotnem primeru bomo uresničili tisto, kar smo že obljubili, da bomo ustavili pouk oziroma zahtevali, da se vsi otroci OŠ Velika Dolina šolajo od doma, če bo problematičnemu učencu še omogočen dostop v šolo," je napovedal.

Manj optimističen je bil po sestanku Molan. "Žalostno je, da ne ravnateljica, ne občina, ne center za socialno delo še vedno nimajo neke jasne odločbe, ali fant lahko v ponedeljek pride v šolo ali ne," je dejal. Mnenje občine sicer po njegovih besedah je, da varnostnik učenca, v primeru, da bi se pojavil na šolskih vratih, ne bil smel spustiti v šolo.

Občina namerava sicer šoli za večjo varnost še naprej zagotavljati varnostnika, romski otroci pa bodo dobili romskega spremljevalca, ki ga bo plačala občina. Svoje naj bi prispevala tudi center za socialno delo in policija, je povedal Molan.

Na OŠ Velika Dolina v občini Brežice je 10. junija eden od učencev v razredu napadel devetošolca in ga močno poškodoval. Napadeni učenec je bil zaradi poškodb hospitaliziran v Splošni bolnišnici Brežice. Policija je v zvezi z dogodkom na pristojno tožilstvo podala kazenski ovadbi zoper dva mladoletnika. Osumljena sta kaznivega dejanja nasilništva, eden pa tudi neupravičenega slikovnega snemanja.