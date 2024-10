Policisti bodo kazensko ovadili 17-letnega roparja

Trebnje, 29. oktobra - Na območju Trebnjega je v ponedeljek popoldne 17-letnik zagrozil mladoletniku in mu ukradel mobilni telefon in denar, po ropu pa je pobegnil. Policisti so ga izsledili, prijeli in privedli na policijsko postajo. Zoper 17-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.