Pristojna ministra in generalni direktor policije podpisali dogovor o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah

Ljubljana, 14. junija - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter generalni direktor policije Senad Jušić so podpisali dogovor o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah. Menijo, da gre za pomemben korak in napovedujejo več preventivnih aktivnosti za zajezitev medvrstniškega nasilja.