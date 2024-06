Sveta krajevnih skupnosti formalno potrdila poziv OŠ Velika Dolina k izključitvi nasilnega učenca

Brežice, 19. junija - Sveta krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem sta na dopisni seji tudi formalno potrdila sklep, s katerim tamkajšnjo osnovno šolo pozivata k izključitvi učenca, ki je fizično napadel devetošolca in ga močno poškodoval. V četrtek sicer v Brežice na to temo in v zvezi z romskimi vprašanji prihajajo predstavniki treh ministrstev.

Kot je za STA pojasnil predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert, je sklep, katerega predlog so oblikovali na ponedeljkovi skupni izredni seji svetov obeh krajevnih skupnosti in sveta staršev zdaj tudi uradno potrjen.

Ker se zavedajo, da izključitev učenca iz šole po zakonu ni mogoča, sklep po njegovih besedah pomeni, da šolo pozivajo, da začne postopek prešolanja nasilnega učenca. "Glede na dosedanje izkušnje in njegovo obnašanje je namreč njegovo nadaljnje obiskovanje OŠ Velika Dolina nesprejemljivo. Preveč je bilo fizičnega in verbalnega nasilja," je dejal. Šola je sicer enkrat postopek prešolanja omenjenega učenca že začela, a ga sosednje šole niso želele sprejeti, je povedal.

O primeru je na torkovi seji razpravljal tudi občinski varnostni sosvet, ki ga sestavljajo predstavniki občine, policije, občinskega sveta, centra za socialno delo, brežiških šol in drugi. Po poročanju Televizije Slovenija je med drugim sprejel sklep, da je treba nasilnega učenca prešolati, brežiški center za socialno delo in brežiška policijska postaja pa da naj zaposlita dodatne uslužbence.

V četrtek dopoldne v Brežice prihajajo tudi predstavniki ministrstev za notranje zadeve, za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter za vzgojo in izobraževanje. Na skupnem srečanju bodo s predstavniki občine in varnostnega sosveta govorili o dogodku na OŠ Velika Dolina in ostalih romskih vprašanjih, so sporočili z občine.

V četrtek popoldne se bo na izredni seji na isto tematiko sestal še brežiški občinski svet.

Podporo občini in OŠ Velika Dolina pri reševanju problematike je sicer v posebni izjavi izrekel tudi Aktiv ravnateljev brežiških šol. V slednjem ocenjuje, da reševanje medvrstniškega nasilja zahteva nujne sistemske rešitve.