Chemnitz kot EPK 2025 vabi pod geslom C the Unseen

piše Maja Lazar

Chemnitz, 15. januarja - Poleg Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica bo prihodnje leto Evropska prestolnica kulture tudi nemški Chemnitz, ki je bil nekoč del Nemške demokratične republike (NDR). V okviru svojega programa EPK so v mestu pripravili 150 projektov in več kot 1000 prireditev. Obiskovalce mesto vabi pod geslom C the Unseen.