Bolezni srca in ožilja so po besedah strokovnjakov najpogostejši povzročitelj smrti na svetu

Ljubljana, 29. septembra - Bolezni srca in ožilja so najpogostejši povzročitelj smrti na svetu, so na novinarski konferenci pred današnjim svetovnim dnevom srca opozorili strokovnjaki. Zelo pogosta srčno-žilna bolezen je srčno popuščanje, ki prizadene približno štiri odstotke vsega prebivalstva in bistveno zmanjša kakovost življenja, zato je ključna zgodnja diagnoza.