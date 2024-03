Evropski dan žil v znamenju največje arterije

Ljubljana, 20. marca - Obeležujemo evropski dan žil, ki so eden največjih organov v človeškem telesu. Na ta dan tudi v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije še bolj ozaveščajo prebivalstvo o skrbi za zdravje žil in preprečevanju žilnih bolezni. Letos je Evropsko združenje za kardio-torakalno kirurgijo razglasilo aorto za poseben organ.