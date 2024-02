Društvo za zdravje srca in ožilja za pravočasno prepoznavanje redkih bolezni

Ljubljana, 26. februarja - Pred mednarodnim dnevom redkih bolezni so na Društvu za zdravje srca in ožilja izpostavili, da redke bolezni najdemo tudi med boleznimi srca in ožilja. Predsednik društva Matija Cevc je poudaril pomen pravočasnega prepoznavanja in obravnave bolnika, saj lahko z ustreznim ukrepanjem preprečimo napredovanje bolezni ali nenadno smrt.