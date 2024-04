V društvu ob evropskih dnevih srčnega popuščanja opozorili na nujnost ozaveščanja in pravočasnega odkrivanja bolezni

Ljubljana, 25. aprila - Ozaveščenost o dejavnikih tveganja za srčno popuščanje, prizadevanja za njihovo obvladovanje ter zgodnje odkrivanje in zdravljenje srčnih bolezni so zelo pomembni za zmanjšanje negativnih trendov srčnega popuščanja, so ob evropskih dnevih ozavaščanja o srčnem popuščanju opozorili v Društvu za zdravje srca in ožilja.