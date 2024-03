Pred svetovnim dnevom o pomenu zdravega življenjskega sloga za preprečevanje bolezni ledvic

Ljubljana, 12. marca - Pred svetovnim dnevom ledvic so na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije in Slovenskem nefrološkem društvu izpostavili, da je za pojav ledvičnih in srčno-žilnih bolezni največkrat odgovoren nezdrav življenjski slog. Z njegovimi spremembami lahko preprečimo ali zaviramo nastanek teh bolezni.