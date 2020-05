Pred dnevom ozaveščanja o možganski kapi opozorila o pomenu zdravega načina življenja

Ljubljana, 7. maja - Možganska kap je najpogostejša nevrološka bolezen, samo v Sloveniji jo letno doživi več kot 4000 ljudi. V društvu za zdravje srca in ožilja so pred evropskim dnevom ozaveščanja o možganski kapi opozorili na pomen zdravega načina življenja. Izpostavljajo, da je treba vzdrževati ustrezno telesno težo, se gibati in zdravo prehranjevati.