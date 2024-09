Na Združenih narodih se začenja vrh za prihodnost

New York, 22. septembra - Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se danes začenja t. i. vrh za prihodnost, ki se ga udeležuje tudi slovenska delegacija pod vodstvom premierja Roberta Goloba. Srečanje voditeljev bo trajalo do ponedeljka, v torek pa se nato začenja splošna razprava ob začetku zasedanja 79. Generalne skupščine ZN.

Na vrhu bodo voditelji danes in v ponedeljek govorili o tem, kako izboljšati sedanjost in prihodnost človeštva, na koncu pa naj bi sprejeli tako imenovani pakt za prihodnost, to je v akcije usmerjen dokument. Svetovni voditelji naj bi sprejeli tudi globalno digitalno pogodbo in deklaracijo o prihodnjih generacijah.

Tematika je široka in pokriva med drugim mir v vesolju, vpliv umetne inteligence, finančne reforme, pripravljenost za ukrepanje v izrednih razmerah, položaj mladih, podnebje, reformo Varnostnega sveta in številne druge teme.

Vrh, ki je pobuda Generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, poteka v luči opozoril, da je učinkovito globalno sodelovanje vse bolj ključnega pomena za samo preživetja človeštva, vendar ga je težko doseči v današnjem ozračju nezaupanja in z uporabo zastarelih struktur.

Med drugim posebej bode v oči sestava najpomembnejšega organa Varnostnega sveta, ki mu ta mesec predseduje Slovenija. Glavno besedo s pravico do veta ima pet stalnih članic - ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija - brez katerih ni mogoče sprejeti nobene ključne odločitve.

Trenutno izstopata vojna v Ukrajini, kjer Rusija onemogoča ukrepanje, in v Gazi, kjer ZDA blokirajo ukrepe proti Izraelu.