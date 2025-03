Varnostni svet ZN obsodil zadnje nasilje v Siriji

New York, 14. marca - Varnostni svet ZN je danes s predsedniško izjavo, o kateri sta se dogovorili Rusija in ZDA, ostro obsodil zadnje nasilje, ki je v začetku meseca zajelo sirski pokrajini Latakija in Tartus. Izjava še posebej obsoja množične poboje civilistov in pripadnikov manjšinske skupnosti alavitov ter zahteva takojšnjo ustavitev nasilja.