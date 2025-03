V Varnostnem svetu ZN pozivi k prilagajanju mirovnih operacij novim okoliščinam

New York, 25. marca - Mirovne operacije se morajo prilagoditi, da bi učinkovito odgovarjale na takojšnje potrebe in nepredvidljive izzive tudi z novimi tehnologijami, je na odprti razpravi Varnostnega sveta ZN na to temo povedala namestnica slovenskega veleposlanika pri ZN Ondina Blokar Drobič. Razpravo, ki se nadaljuje od ponedeljka, je organizirala Danska.