Varnostni svet ZN na predlog Slovenije za zaprtimi vrati razpravljal o razmerah v BiH

New York, 21. marca - Varnostni svet ZN je danes za zaprtimi vrati na predlog Slovenije razpravljal o razmerah v BiH. V razpravi so nastopile vse članice, sporočila pa so bila precej enotna, izražale so zaskrbljenost glede zaostrovanja politične krize ter pozive k umirjanju in političnemu dialogu, je dejal stalni predstavnik Slovenije pri ZN Samuel Žbogar.