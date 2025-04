V Varnostnem svetu ZN svarila pred naraščanjem terorističnih napadov na zahodu Afrike

New York, 3. aprila - Varnostni svet ZN je danes razpravljal o konsolidaciji miru na območju zahodne Afrike, pri čemer so se vrstili izrazi zaskrbljenosti zaradi naraščanja napadov terorističnih skupin. Na to je opozorila tudi predstavnica Slovenije Saša Jurečko, ki je med drugim poudarila pomen ohranitve regionalnega okvirja za varnostno sodelovanje.