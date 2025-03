V Varnostnem svetu ZN obsodbe izraelskih napadov na Sirijo

New York, 25. marca - Izraelski zračni napadi na Sirijo povečujejo varnostne izzive v državi, je danes na rednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju v Siriji dejal veleposlanik Alžirije Amar Bendjama, ki je govoril tudi v imenu Gvajane, Sierra Leona in Somalije. Pri ZN so medtem sporočili, da je zaradi zadnjega vala nasilja iz Sirije pobegnilo 21.000 ljudi.