Pred šolarji dolge počitnice, šole pa v mislih že v novem šolskem letu

Ljubljana, 24. junija - Šolarji so danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi. Zdaj so pred njimi počitnice vse do 2. septembra. V novem šolskem letu pa se obeta več sprememb, za tretješolce denimo nacionalno preverjanje znanja. Ravnatelji si zlasti želijo, da bodo šole lahko v miru izobraževale, starši pa predvsem pogrešajo izdelano vizijo.