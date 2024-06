Minister Felda v poslanici z zahvalo vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 24. junija - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda se je v poslanici ob koncu šolskega leta zahvalil vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Najpomembnejše je, da z znanjem rastejo srčnost, človečnost in odprt pogled na svet, je zapisal. "Vse to so lastnosti, ki jih potrebujemo, da lahko svet spreminjamo na bolje - danes in v prihodnosti," meni.