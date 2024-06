Poslanci potrdili novelo zakona o gimnazijah

Ljubljana, 19. junija - Poslanci so z 49 glasovi za, enim proti in 25 vzdržanimi potrdili novelo zakona o gimnazijah, ki med drugim uvaja tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenščina ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oz. so se vanj prvič vključili v 9. razred osnovne šole, ter upoštevanje rezultatov NPZ ob omejitvi vpisa.