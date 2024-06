DZ sprejel novelo zakona o glasbenih šolah

Ljubljana, 19. junija - DZ je s 75 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog novele zakona o glasbenih šolah, ki usklajuje poimenovanja za izobraževalne programe, ureja postopke izobraževanja na daljavo, posodablja zbiranje in varstvo podatkov staršev in otrok ter določa nove predmete, ki se lahko poučujejo v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju.