Z najdaljšimi počitnicami do številnih priložnosti za brezskrbno druženje

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 22. junija - Slovenski šolarji bodo v ponedeljek še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi. Nato bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in se prepustili uživanju in brezskrbnosti. Da bodo najdaljše počitnice polne doživetij in dogodivščin, bodo poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji.