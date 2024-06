DZ sprejel novelo zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Ljubljana, 19. junija - DZ je z 49 glasovi za in enim proti sprejel predlog novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki med drugim uvaja tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski jezik, prinaša merila za izbiro ob omejitvi vpisa in ureja prehrano za dijake v času opravljanja obvezne delovne prakse.