Državni svet podprl predlog novele zakona za vzporedni tir proge Divača-Koper

Ljubljana, 18. septembra - Državni svetniki so danes sprejeli pozitivno mnenje k predlogu novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo med drugim omogočila vzporedni tir. Podprli so tudi predlog novega zakona o letalstvu, so po seji sporočili iz državnega sveta.