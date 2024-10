Infrastrukturno ministrstvo: Projekt drugi tir voden odgovorno do narave

Ljubljana/Koper, 10. oktobra - V času pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del na širšem območju trase drugega tira železniške proge Divača-Koper so bili posegi v okolje pospremljeni z različnimi omilitvenimi ukrepi. Med drugim so bile uspešno postavljene netopirnice v dolini Glinščice, ki je posebej zaščiteno območje, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.