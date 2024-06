Pred počitnicami predvidoma dve seji ESS

Ljubljana, 17. junija - V gospodarstvu pozitivno gledajo na obuditev socialnega dialoga v sklopu Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Pred počitnicami sta predvideni dve seji, prva 28. junija in druga 12. julija, so povedali v vodstvu GZS. Na prvi naj bi se dotaknili predlogov davčnih sprememb, ukrepov na področju zdravstva in spremembe zakona o evidencah na področju dela.