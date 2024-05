Predlog protokola za vnovičen zagon ESS čez prvo oviro

Ljubljana, 28. maja - Socialni partnerji so v okviru neformalnega kolegija potrdili predlog protokola o sodelovanju v ESS, ki bo podlaga za vnovičen socialni dialog, je neuradno izvedela STA. Za oživitev ESS je potrebna še formalna potrditev dokumenta, predvidena za junij. Svet čakajo teme, kot so pokojninska in davčna reforma ter evidence delovnega časa.