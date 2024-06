Predlogi davčnih sprememb v javni obravnavi, spremembe glede računov na avtomatih

Ljubljana, 3. junija - Ministrstvo za finance je v javno obravnavo vložilo paket osnutkov zakonodajnih predlogov davčnih sprememb za uveljavitev s 1. januarjem 2025. Javna obravnava je odprta do 3. julija. Na ministrstvu so se obenem odpovedali načrtom glede izdajanja računov na avtomatih za hrano in pijačo. Za vse vrste avtomatov bo obvezno le sporočanje podatkov Fursu.