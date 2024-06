Golob: Socialni dialog v okviru ESS bo stekel še ta mesec

Krško, 6. junija - Sindikati, delodajalci in vlada so ta teden uskladili besedilo deklaracije o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, vlada pa je dokument že potrdila, je po seji vlade v Krškem povedal premier Robert Golob. Potrdil je, da bodo socialni partnerji dialog uradno obudili še ta mesec. Po informacijah STA bi lahko ESS zasedal že prihodnji teden.