Vladna predstavitev izhodišč za pokojninsko reformo po navedbah društev sila skopa

Ljubljana, 25. aprila - V Društvu Delavska svetovalnica in CEDRA - Centru za družbeno raziskovanje so v odzivu na izhodišča pokojninske reforme, ki jih je v sredo predstavil minister za delo Luka Mesec, zapisali, da je bila predstavitev "sila skopa" in iz nje ni razvidno, kaj bo z upokojitveno starostjo in z referenčnim obdobjem za izračun pokojnine.