Pred vrati ponovni zagon delovanja ESS

Ljubljana, 13. junija - Vlada je na današnji seji sprejela deklaracijo o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga ter novelirana pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Za uradni podpis dokumentov s sindikati in delodajalci je pooblastila ministra za delo Luko Mesca, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.